Diese Nachricht dürfte bei allen “Lizzie McGuire”-Fans für Herzrasen sorgen: Kommt die beliebte Teenie-Serie zurück ins Fernsehen? Ganze drei Jahre flimmerte Hilary Duff (31) bis 2004 in der Show über die Bildschirme – und spielte auch in dem Film “Popstar auf Umwegen” mit. Könnte es sein, dass die Schauspielerin erneut in die Rolle der ungeschickten Lizzie schlüpft? In einem Interview macht Hilary jetzt Hoffnungen darauf!

Im Gespräch mit ET antwortete die 31-Jährige auf die Frage, ob es eine “Lizzie McGuire”-Reunion geben wird: “Es hat einige Gespräche gegeben. Es ist aber definitiv noch kein Ja. Ich will nicht, dass alle wild darüber spekulieren.” Auch rund 14 Jahre nach dem Serien-Aus schwärmt Hilary noch immer für ihre alte Rolle: “Ich meine, ich liebe sie so sehr. Ich glaube, sie war wichtig für Mädchen in einer bedeutenden Zeit in ihrem Leben. Wenn sie wieder in diesem Alter für sie wichtig sein könnte, wäre das toll, glaube ich.”

Es habe auch Gespräche darüber gegeben, was Lizzie im Jahr 2018 tun könnte: “Ich denke nicht, dass sie schon eine Mutter ist, aber sie könnte vielleicht bald eine sein.” Erfahrungen mit dem Mamasein hätte Hilary zumindest – und könnte das in das Lizzie-Comeback einfließen lassen. Erst vor zwei Monaten ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden.

Splash News Hilary Duff bei einem Charity-Event in Los Angeles

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Schauspielerin

Neilson Barnard / Staff / Getty Images Hilary Duff bei der Pre-Emmy Party 2017

