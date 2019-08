Doutzen Kroes (34) zeigt jetzt ihre blanke Kehrseite! Dass das Model in der Regel kein Problem damit hat, sich etwas freizügiger zu inszenieren, ist allseits bekannt. Mehr als sechs Jahre schwebte die gebürtige Niederländerin für den Unterwäsche-Riesen Victoria's Secret in knappen Dessous über den Laufsteg. Nun hat Doutzen die heiße Wäsche weggelassen – und präsentiert sich splitterfasernackt in einem Garten!

Auf dem Instagram-Schnappschuss pflückt die 34-Jährige in einem wild bewachsenen Garten Obst im Evakostüm. Dazu schreibt sie: "Nutze den Tag! Oder wie wir in Holland sagen: 'Pflücke den Tag!'" Wer dieses sexy Foto von ihr schießen durfte, verrät Doutzen ebenfalls: Ihr Ehemann Sunnery James (40) hat auf den Auslöser gedrückt.

Die Beauty und der DJ sind bereits seit zehn Jahren ein Paar. 2010 gaben sie sich in dem niederländischen Dorf Eastermar das Jawort. Inzwischen sind die Turteltauben zweifache Eltern: Im Januar 2011 kam ihr Sohn Phyllon (8) zur Welt, Tochter Myllena (5) folgte im Juli 2014.

Pascal Le Segretain/Getty Images for L'Oreal Paris Doutzen Kroes, Topmodel

Pascal Le Segretain/Getty Images Sunnery James und Doutzen Kroes auf der Victoria's Secret Fashion Show 2014

Instagram / doutzen Doutzen Kroes mit ihrer Tochter Myllena, Juli 2019

