Ach ja, wie die Zeit vergeht! Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und das bedeutet auch für die Royal-Kids: Ranzen packen und ab in die Schule! Während Prinz George (6) schon seit Längerem die Schulbank drückt, ist das für seine Schwester, Prinzessin Charlotte (4), absolutes Neuland! Die Vierjährige wird ebenfalls bald eingeschult – und nun gibt es erste Details zum großen Tag der Vorschülerin.

Wie der Kensington-Palast bekannt gab, wird Charlottes erster Schultag am 5. September sein. Der Mini-Royal wird dann von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) höchstpersönlich zur Thomas's Battersea-School in London begleitet. Ja, richtig gehört, diesmal ist auch Mama Kate mit von der Partie! Die Einschulung ihres Sohnes George musste die 37-Jährige vor zwei Jahren schweren Herzens schwänzen. Der Grund: Sie war 2017 mit Prinz Louis (1) schwanger und hatte, wie in ihren Schwangerschaften zuvor, mit starker Übelkeit zu kämpfen.

Zur Freude zahlreicher Royal-Fans soll dieser besondere Tag in Charlotttes Leben mit zahlreichen Schnappschüssen festgehalten werden. Wie bei Prinz George wird der Palast im Anschluss Fotos veröffentlichen – ob die Kleine wohl genauso süß in ihrer Schuluniform aussieht wie ihr Bruder?

