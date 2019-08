Baby-News aus dem Hause Boateng – aber gleich vorweg, es ist nicht Star-Kicker Jérôme Boateng (30), der Nachwuchs erwartet! Tatsächlich ist seine Schwester Avelina schwanger. Während das Herz der schönen Moderatorin bekanntlich voll und ganz für die Musik schlägt, wird sie schon bald etwas kürzer treten müssen. Denn dem Babybauch nach zu urteilen, kann es nicht mehr lange dauern, bis sich ihr erstes Kind auf den Weg macht. Und Onkel Jérôme? Der platzt fast vor stolz, wie ein Post beweist!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Schwangere neulich einen Bruder-Schwester-Schnappschuss. Darauf posiert das Power-Duo happy für die Kamera – vor allem der Sportler scheint bei dem Gedanken an das neue Familienmitglied kaum noch aus dem Strahlen herauszukommen. Doch das absolute Highlight ist wohl Avelinas Schärpe, die sie auf dem Foto trägt. "Mummy to be" ist darauf zu lesen. Ob das Bild womöglich auf der Babyparty der werdenden Mutter entstanden ist? Das Pic kommentiert sie jedenfalls mit den einfachen Worten "Hallo Onkel J".

Bislang ist eigentlich so gut wie nichts über Avelinas Schwangerschaft bekannt – vereinzelt versorgt sie ihre Community zwar mit Babybauch-Schnappschüssen, doch das war's. Mit einem aktuellen Beitrag und den Worten "Immer noch hier" macht sie allerdings deutlich, dass ihr Baby noch nicht auf der Welt ist.

Instagram / avelinaboateng Avelina Boateng im Juni 2019

Instagram / avelinaboateng Avelina Boateng

Instagram / avelinaboateng Avelina Boateng, Moderatorin

