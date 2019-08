Kam er deshalb nicht zur Trauung? Heute heiratete Prinz Harrys (34) Ex-Freundin Ellie Goulding (32) in York Minster. Der Rotschopf nahm jedoch, trotz Einladung, nicht an der Zeremonie teil. Auf den ersten Blick ist es nicht ungewöhnlich, der Hochzeit seines Ex-Partners fernzubleiben – Harry pflegt jedoch üblicherweise einen guten Kontakt zu seinen Verflossenen: Er lud gleich drei seiner ehemaligen Geliebten, inklusive Ellie, zu seiner Hochzeit mit und Herzogin Meghan (38) ein und soll auch Gast bei der Trauung seiner alten Liebe Cressida Bonas (30) sein. Böses Blut scheint somit nicht die Ursache für seine Hochzeitsabsage zu sein – stattdessen könnte eher das Datum zum Fernbleiben des Prinzen beigetragen haben!

Heute jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana (✝36) zum 22. Mal. Da Prinz Harry diesen Tag in der Vergangenheit regelmäßig mit seinem Bruder verbracht hat, liegt die Vermutung nahe, dass er aus diesem Grund nicht zu Ellies Hochzeit erschien. Für den 34-Jährigen und Prinz William (37) ist es zur Tradition geworden, ihrer verstorbenen Mutter an ihrem Todestag zu gedenken. "Sie sprechen über die kleinen Dinge an Diana, die sie zum Lachen gebracht haben: Die Skiausflüge und Trips zum Vergnügungspark Thorpe Park, die Anstrengung, die sie für ihre Geburtstage unternahm – alles", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Der Tod seiner Mutter warf den damals achtjährigen Prinzen Harry sehr aus der Bahn. Er habe den Verlust lange Zeit nicht richtig aufgearbeitet. "Ich habe die ersten 28 Jahre meines Lebens nicht über den Tod meiner Mutter gesprochen. Das bereue ich zutiefst", offenbarte er vor einiger Zeit bei einer Rede.

Johnny Eggitt / AFP / Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz Harry beim Diana Award in London, 2017

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Harry mit seiner Mutter Prinzessin Diana

