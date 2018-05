Die Bride-to-be scheint keine Angst vor Konkurrenz zu haben! In rund einer Woche werden sich Hollywood-Schönheit Meghan Markle (36) und Traumprinz Harry (33) auf dem märchenhaften Schloss Windsor die ewige Treue schwören. Während Millionen von Zuschauern das große Liebes-Spektakel zu Hause vor dem TV verfolgen, haben wenige ausgewählte Gäste die Chance, die Trauung in der St. George's Chapel mitzuerleben. Unter ihnen: gleich drei Ex-Freundinnen des Bräutigams!

Von 2004 bis 2010 war sie die Frau an Harrys Seite: Chelsy Davy (32). Sie war seine erste große Liebe – kein Wunder also, dass sie für Harry immer eine große Rolle spielen wird und deswegen auch an den Feierlichkeiten teilnehmen soll. Ähnlich sieht es mit Ex-Flamme Cressida Bonas (29) aus. Der Royal und die Schauspielerin waren von 2012 bis 2014 in love – sie soll jetzt ebenfalls das neue Glück ihres Ex-Freundes feiern. Die Dritte im Bunde wird echten Promi-Glanz in die Hallen der Kapelle bringen: Sängerin Ellie Goulding (31) trat 2011 auf der Hochzeit von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) auf, vor vier Jahren soll es schließlich zwischen ihr und dem Blaublütler geknistert haben.

Die britische Boulevardzeitung The Sun schreibt: "Ellie und Harry sind gute Freunde geblieben und sie freut sich natürlich sehr für ihn. Sie hat keine Pläne, dieses Mal zu performen. Sie will nur die Hochzeit ihrer Freunde feiern." Drei Exfreundinnen auf der eigenen Hochzeit – das ist wohl der beste Beweis dafür, dass Meghan ihrem zukünftigen Ehemann grenzenlos vertraut und seine Wünsche respektiert.

Getty Images/ MJ Kim Prinz Harry und Chelsy Davy beim Polo

Anzeige

Glyn Kirk / AFP / Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images) Prinz Harry und Ellie Goulding

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de