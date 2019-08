Große Trauer bei den Hadids! Dass Familie bei Gigi (24), Bella (22) und Anwar Hadid (20) großgeschrieben wird, beweisen die Geschwister am laufenden Band: Die drei, ihre Halbgeschwister und ihre Eltern Mohamed Hadid (70) und Yolanda Foster (55) pflegen ein enges Verhältnis zueinander. Erst kürzlich machten außerdem süße Bilder mit ihrer Großmutter Ans van den Herik die Runde. Umso tragischer ist nun folgende Nachricht: Die Oma der Models ist verstorben!

Die bedauerliche Neuigkeit gab Yolanda jetzt auf ihrem Instagram-Account preis. In der Bildunterschrift zu den vielen Schnappschüssen von ihrer damals jungen Mama erklärte sie: "Ruhe in Frieden, mein Schutzengel Mama. Danke, dass du mich so geliebt hast, wie ich bin und mich zu der Frau gemacht hast, die ich heute bin. [...] Ich werde dich bis an mein Lebensende ehren", lauteten nur einige der emotionalen Zeilen. Die verstorbene 78-Jährige hatte lange gegen den Krebs gekämpft. Weitere Details zu ihrem Tod sind bisher nicht bekannt.

Neben Yolanda teilte auch Bella Hadid ein Andenken an das verschiedene Familienmitglied: "Ich wünschte, ich könnte dich genau jetzt umarmen", trauerte die Laufstegbekanntheit in einer Instagram-Story. Das Bild zeigte sie und ihre Großmutter lachend in enger Umarmung.

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Foster und Ans van den Herik

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Fosters Mutter Ans van den Herik

Instagram / gigihadid Ans van den Herik und Gigi Hadid



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de