Angelina Kirsch (31) muss sich im Netz der harten Kritik ihrer Community stellen! Als Curvy-Model steht sie zu ihren weiblichen Kurven und präsentiert sich trotz Plus-Size-Body mega selbstsicher in der Öffentlichkeit. Für ihre Figur erntet die Laufsteg-Schönheit allerdings nicht nur Lob. Vor allem auf ihrem Social-Media-Kanal muss sich Angelina auch immer wieder heftige Kommentare über ihren angeblich nicht perfekten Körper anhören.

"Ich habe es auch oft, dass mir Leute schreiben, die das nicht gut finden. Ekelhaft habe ich auch schon mal gelesen", gibt die Blondine im Gespräch mit RTL zu. Auch wenn sie einige Kommentare ziemlich grenzwertig findet – unterkriegen lässt sich Angelina davon nicht. "Ich mach mich frei davon, weil ganz ehrlich: Ich kenne diese Leute nicht", erklärt sie stark und steckt die Enttäuschung über die bösen Äußerungen der Fans offenbar ganz locker weg.

Erst kürzlich machte Angelina deutlich, wie zufrieden sie mit sich und ihren Kurven ist. Bei einer Modenschau im Juli offenbarte sie gegenüber Bild: "Es kostet mich keine Überwindung, in Unterwäsche über den Laufsteg zu laufen. Ich mag mich so, wie ich bin, von Kopf bis Fuß" – und setzte ihre Rundungen auf dem Laufsteg selbstbewusst in heißen Dessous in Szene.

Instagram / angelina.kirsch Curvy-Model Angelina Kirsch

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana-Show

Instagram / angelina.kirsch Model Angelina Kirsch

