Angelina Kirsch (30) besticht mit ihren sexy Rundungen! Die kurvige Modelschönheit war am Montag der Hingucker auf der Lascana Fashion Show während der Berlin Fashion Week. In traumhafter Spitzenunterwäsche schwebte die TV-Bekanntheit über den Laufsteg – und sah dabei nicht nur unglaublich gut aus, die Moderatorin strahlte auch bis über beide Ohren! Angelina machte damit wieder einmal deutlich: Sie fühlt sich unheimlich wohl in ihrem Körper!

"Es kostet mich keine Überwindung, in Unterwäsche über den Laufsteg zu laufen. Ich mag mich so, wie ich bin, von Kopf bis Fuß", offenbarte sie am Rande der Modenschau im Bild-Interview. Mit ihrem breiten Grinsen, dem selbstbewussten Gang und ihrer positiven Ausstrahlung gewann sie das Publikum für sich und machte klar, wie heiß Dessous auch in Konfektionsgröße 42/44 aussehen können!

Trotzdem ist sich die 30-Jährige bewusst, dass wohl nicht jedem ihr Auftritt gefallen haben dürfte. "Online wird es vermutlich wieder böse Kommentare geben. Die User schreiben gerne mal, dass ich zu dick sei, aber das ist ok, Bodyshaming prallt an mir ab", machte sie ihren Standpunkt deutlich.

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana Fashion Show in Berlin 2019

Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana Fashion Show in Berlin 2019

Anzeige

Getty Images Angelina Kirsch bei der Lascana Fashion Show in Berlin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de