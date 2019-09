Hängt die Existenz von Julien Bams (30) Tanzschule am seidenen Faden? Erst im Juni verkündete der YouTuber stolz: In seiner "Bamschool" in der Kölner Innenstadt kann ab sofort wild abgetanzt werden! Kurse in Breakdance, Hip Hop und anderen Tanzstilen werden vor Ort für Kinder und Jugendliche angeboten. Doch hat es sich bald etwa schon ausgetanzt? Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit kommt es jetzt zum Insolvenzverfahren.

Wie Bild erfahren haben will, stellten die beiden Geschäftsführer der "Bamschool GmbH" bereits einen Insolvenzantrag: Die laufenden Fixkosten des Unternehmens sollen einfach zu hoch sein. Die Tanzschüler sollen davon aber angeblich nichts zu spüren bekommen. "Der Tanzbetrieb wird in vollem Umfang aufrechterhalten. Jeder Kurs findet statt. Eine langfristige Sanierung der Schule möchten wir umsetzen", so der zuständige Anwalt des Verfahrens.

Auch die Geschäftsführerin Annika Schulz (26) beteuerte, dass der Betrieb nicht gestoppt wird. "In enger Zusammenarbeit mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter wird an einer Sanierung gearbeitet", meinte sie.

