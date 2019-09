Rami Malek (38) ist im Liebesglück! Mit "Bohemian Rhapsody" konnte der Schauspieler nicht nur einen beruflichen Volltreffer landen, sondern hat in Co-Star Lucy Boynton (25) auch sein privates Glück gefunden. Bei den Dreharbeiten zum Film hat es zwischen den beiden gefunkt – und seither zeigen sie sich immer wieder mega-verliebt in der Öffentlichkeit. Jetzt wurden die beiden in Venedig gesichtet, wo sie kaum die Augen voneinander lassen konnten.

Innige Blicke, sanfte Berührungen und Luftküsse – nach einem romantischen Dinner am Rande der Filmfestspiele in der Lagunenstadt verlassen Rami und seine Liebste total happy ein Restaurant. Die Turteltauben können ganz offensichtlich nicht genug voneinander bekommen. In ihrem cremefarbenen Kleid findet der Film-Darsteller Lucy offenbar ganz bezaubernd und lässt sie keine Sekunde aus dem Blick. Während sie ihr Boot-Taxi besteigen, legt Rami liebevoll den Arm um die Blondine, die ihren Freund überglücklich anstrahlt.

Schon im April sind Paparazzi-Fotos des verliebten Pärchens aufgetaucht, als es lässig durch die New Yorker Straßen spaziert war. Schon bei der Shopping-Tour Ende April tauschten Rami und Lucy verliebte Blicke und ließen ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Dazu schwärmte der Oskar-Gewinner kürzlich bei einer Dankesrede von der 25-Jährigen. "Du warst meine Verbündete, meine Vertraute, meine Liebe. Ich danke dir sehr", richtete er das Wort direkt an sie.

MEGA Schauspieler Rami Malek und Lucy Boynton

MEGA Lucy Boynton und Rami Malek in Venedig

MEGA "Bohemian Rhapsody"-Stars Rami Malek und Lucy Boynton

