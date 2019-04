Der Film "Bohemian Rhapsody" war das erfolgreichste Musik-Biopic überhaupt – und hat mittlerweile die 600-Millionen-Dollar-Marke als weltweite Einspielsumme geknackt. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat war der Film für Schauspieler Rami Malek (37) ein echter Volltreffer. Am Set lernte er nämlich Co-Star Lucy Boynton (25) kennen und verliebte sich in sie. Seit Anfang des Jahres sind die beiden offiziell ein Paar – und offensichtlich ganz schön verknallt.

Rami wurde mit seiner 25-jährigen Freundin gesehen, wie sie gemeinsam Hand in Hand durch New York bummelten, im Stadtteil Soho shoppten und die Sonne genossen. Auf den Paparazzi-Fotos lacht der Schauspieler ausgelassen – offenbar ist er überglücklich und hat eine richtig gute Zeit mit seiner Liebsten. Beide präsentierten sich im lässigen, aber dennoch schicken Freizeitlook. Rami trug eine Sonnenbrille und Jeans, während Lucy auf einen kurzen Rock und eine süße Pünktchenstrumpfhose setzte.

Rami kann sein privates Liebesglück sicherlich umso mehr genießen, da der Schauspieler bereits die nächste große Rolle an Land gezogen hat, die seiner ohnehin schon äußert erfolgreichen Karriere einen weiteren Boost verschaffen könnte: In der nächsten James Bond-Verfilmung, die 2020 in die Kinos kommen soll, wird er den Bösewicht geben.

Getty Images Lucy Boynton und Rami Malek bei einem Event in Paris

LRNYC / MEGA Lucy Boynton und ihr Freund Rami Malek, April 2019

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

