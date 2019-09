Ab sofort gehen sie getrennte Wege! Vor elf Jahren lernte Nadine Coyle (34) den US-amerikanischen Footballer Jason Bell (41) kennen und lieben. 2013 wurde die ehemalige Girls Aloud-Sängerin dann von dem Sportstar schwanger und hieß im Februar des darauffolgenden Jahres ihr erstes Kind willkommen. Doch nun ist zwischen dem Paar alles aus und vorbei: Nadine und Jason haben sich getrennt!

Wie unter anderem The Sun berichtet, stellte das Pärchen fest, dass es sich zu sehr auseinandergelebt hatte. Beide wohnten in verschiedenen Ländern und konnten ihren Alltag nicht mehr miteinander vereinbaren. Doch durch ihre fünfjährige Tochter bleibt das Duo auch weiterhin verbunden. "Obwohl Nadine und Jason nie verheiratet waren, lebten sie als enge Familieneinheit und werden gute Freunde bleiben, da sie ihre kleine Tochter zusammen großziehen wollen", erzählte ein Insider.

Über eine Verlobung der beiden wurde in den vergangenen Jahren viel spekuliert. 2014 soll Jason dann angeblich die Frage aller Fragen gestellt haben. "Nadine schwebt auf Wolke sieben, nachdem Jason an Weihnachten vor ihr auf die Knie gefallen ist und ihr einen Antrag gemacht hat", plauderte eine Quelle damals in einem Interview aus.

Getty Images Nadine Coyle im Oktober 2017

SplashNews.com Jason Bell und Nadine Coyle im April 2010

Getty Images Nadine Coyle, ehemalige Sängerin der Band Girls Aloud

