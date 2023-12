Nadine Coyle und Ex Jason Bell wieder zusammen unterwegs!

Nähern sich die beiden wieder an? Im Jahr 2019 trennten sich Nadine Coyle (38) und Jason Bell (45) nach elf gemeinsamen Jahren, blieben aber gut miteinander befreundet. Um ihre Tochter Anaíya kümmern sich die Girls Aloud-Sängerin und der einstige NFL-Star jedoch auch weiterhin gemeinsam. Nun verbringen sie offenbar wieder mehr Zeit zu zweit: Nadine und Jason waren in London unterwegs!

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, besuchen die einstigen Verlobten den Hyde Park in London, in dem derzeit eine Winterlandschaft aufgebaut ist. Ihre neunjährige Tochter ist auch mit von der Partie, als die Familie gerade für ein Fahrgeschäft ansteht. Ob zwischen Nadine und Jason wieder mehr geht oder sie nur für ihre Tochter gemeinsam unterwegs sind, ist unklar.

Nach der Trennung sind Jason und Nicole befreundet geblieben. Während der Pandemie zog der Football-Star sogar bei der gebürtigen Irin ein. "Ich habe das große Glück, dass meine Mutter, seitdem Anaíya ganz klein ist, wunderbar mit ihr umgeht und ich habe auch eine tolle Beziehung zu Jason", erklärte sie kürzlich Irish Sun.

Anzeige

Getty Images Sarah Harding und Nadine Coyle bei den Vodafone Live Music Awards in London, 2006

Anzeige

Instagram / nadinecoyle Jason Bell und Nadine Coyle mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / nadinecoyle Nadine Coyle, Sängerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass zwischen Nadine und Jason wieder mehr als Freundschaft entstehen könnte? Ja, definitiv! Nein, sie bleiben bestimmt nur Freunde. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de