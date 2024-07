Nach Girls-Aloud-Tour: Nadine Coyle muss Auftritt absagen!

Die beliebte Girlgroup Girls Aloud beendete vor wenigen Tagen ihre große 20-Jahre-Reunion-Tournee. Für Gruppenmitglied Nadine Coyle (39) sollte es am kommenden Wochenende mit einem Auftritt beim Kubix Festival in Sunderland direkt weitergehen. Doch nun verkünden die Organisatoren der Veranstaltung, dass die Sängerin abgesagt hat! In einer offiziellen Erklärung auf Instagram teilen sie folgende Nachricht mit den Fans: "Leider ist Nadine Coyle aufgrund von Erschöpfung nicht mehr in der Lage, beim Kubix aufzutreten, aber wir hoffen, dass sie sich gut erholen kann und werden sie zu einem zukünftigen Festival wieder einladen!"

Die britische Band hat in den vergangenen sechs Wochen insgesamt 30 Konzerte auf ihrer großen Tour gespielt. Diese Shows hatten eine ganz besondere emotionale Bedeutung für die Frauen, da es sich um die ersten Auftritte ohne ihre verstorbene Bandkollegin Sarah Harding (✝39) handelte. Sie verstarb im Herbst 2021 an den tragischen Folgen ihrer Krebserkrankung. Die Sängerinnen erinnerten allerdings bei jedem ihrer Konzerte rührend an ihr abwesendes Bandmitglied. Im Laufe des Abends wurden wiederholt musikalische Videoeinspieler von Sarah gezeigt und zum Abschluss der Show ein Foto von ihr eingeblendet, mit den Worten: "In liebevoller Erinnerung an Sarah Nicole Harding."

Trotz der emotionalen Achterbahnfahrt der vergangenen Jahre gibt es für Nadine auch eine herzerwärmende Konstante in ihrem Leben. So ist die 39-Jährige stolze Mutter einer Tochter namens Anaíya Bell. Diese bekam sie mit ihrem damaligen Partner Jason Bell (46). Seit 2019 gehen die beiden in Sachen Liebe jedoch getrennte Wege. Trotzdem sind sie noch gut miteinander befreundet und kümmern sich fürsorglich um Anaíya. So verbrachten sie unter anderem in London bereits schöne Stunden als kleine Familie.

Anzeige Anzeige

JR / BACKGRID Girls Aloud bei ihrem Konzert in Liverpool, im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nadinecoyle Nadine Coyle und Jason Bell und ihre Tochter Anaíya im Juni 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Nadine noch selbst wegen der Absage melden wird? Ja, davon bin ich überzeugt! Nein, ich glaube eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de