Sylvana Wollny (27) schwebt aktuell im Babyglück: Die Reality-TV-Bekanntheit wurde am 17. Juli zum zweiten Mal Mama. Nach Töchterchen Celina (6) kam Mitte des Sommers ihr zweites Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt. Sylvana, ihr Partner Florian Köster (31) und ihr erstes Kind freuten sich sehr über die Ankunft des neuen Familienzuwachses – der süßen Maus gaben sie den Namen Anastasia. Doch wie Sylvana jetzt verraten hat, hätte sie so früh erneuten Nachwuchs nicht erwartet!

"Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt klappt. Der Flo und ich haben uns zwar schon länger ein zweites Kind gewünscht, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es in diesem ganzen Stress klappt. Aber wir haben es drauf ankommen lassen", offenbarte Sylvana in der neuen Folge von Die Wollnys noch während ihrer Schwangerschaft. Die Brünette und ihre kleine Familie hatten in den vergangenen Monaten viel um die Ohren: Sylvanas Ersatz-Papa Harald Elsenbast (59) erlitt einen schweren Herzinfarkt und musste viele Wochen auf der Intensivstation verbringen. Zudem zogen die drei in ihre neue Wohnung um.

Können sich die Fans vielleicht schon bald auf weiteren Nachwuchs von Sylvana und Flo freuen? "Erst mal zwei, damit es finanziell machbar ist", machte die Zweifach-Mami im Reality-TV-Format deutlich.

Instagram / sylvana_wollny Die Tochter von Sylvana Wollny

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny

Anzeige

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de