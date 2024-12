Das erwartet Zuschauer in der neuen "Die Wollnys"-Staffel

Es dauert nicht mehr lange, dann flimmert eine weitere Staffel von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie über die Bildschirme: Ab dem 8. Januar dürfen Fans Silvia Wollny (59) und ihre Bande wieder in ihrem Alltag begleiten. Im Gespräch mit RTLZWEI plaudert die elffache Mama jetzt schon einige Details aus, auf die sich die Zuschauer freuen können. "In der nächsten Staffel könnt ihr euch auf einiges freuen, wie zum Beispiel Loredana, Servet und Aurelios Beschneidungsfest", verrät sie und fügt hinzu: "Und was soll ich dazu sagen? Ihr müsst euch das ganz einfach anschauen, weil ein paar Tage vorher war noch der Riesenknall gewesen, dass wir bald hätten das Fest absagen müssen."

Es scheint also, als erwartet Fans in den neuen Folgen wieder eine Menge Drama. Von einem der Familienmitglieder bekamen sie das aber auch schon in den vergangenen Wochen: Sarah-Jane Wollny (26) nahm gemeinsam mit ihrem Freund Tinush Nasri an der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel teil. Kurz vor dem letzten Lagerfeuer bekam die Blondine Besuch von ihrer Mama. Und wie empfand Silvia diese Erfahrung? "Wir wollten ganz einfach die Sarah-Jane dabei unterstützen und Mut geben, damit sie nicht alleine dort steht. Und ich muss sagen, es war eine schöne Erfahrung", erklärt sie.

Die Großfamilie gewährt Zuschauern mittlerweile schon seit 2011 einen Einblick in die Höhen und Tiefen ihres Lebens. In der vergangenen Staffel war es zuletzt die Gesundheit von Silvia, die Fans in Sorge versetzte: Die Matriarchin der Familie hatte während eines Türkeiurlaubs starke Kopfschmerzen und erhielt die schockierende Diagnose, einen Hirnschlag zu haben. Wie sie im Interview mit dem Sender offenbart, steht es inzwischen aber schon besser um sie. "Ja, also ich hatte ja gesundheitliche Probleme. Es ist noch nicht alles hundertprozentig wieder okay, aber es wird Tag für Tag besser", betonte der TV-Star.

RTLZWEI "Die Wollnys"-Star Silvia Wollny

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

