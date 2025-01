Mega-Gewichtsverlust: So viel nahm Sarah-Jane Wollny ab

Sarah-Jane Wollny (26) hat mit ihrer beeindruckenden Verwandlung Fans und Zuschauer in Staunen versetzt. Im Rahmen der Show "Temptation Island VIP" 2024 spricht die Reality-TV-Bekanntheit offen darüber, wie sie es geschafft hat, ihr Gewicht von 127 auf 80 Kilo zu reduzieren. Dabei erreichte sie auch zeitweise ihr persönliches Traumgewicht von 76 Kilo. "Ich habe mich lange genug unterbuttern lassen und irgendwann drübergestanden", erklärt die Altenpflegerin selbstbewusst. Ihre Methode: eine konsequente Ernährungsumstellung weg von Fertigprodukten hin zu natürlichen Lebensmitteln – ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen.

Für ihren Erfolg setzt Sarah-Jane morgens auf leichte, aber sättigende Kost wie ein belegtes Brot mit frischem Gemüse und dazu ein Ei. Auch einen Latte Macchiato gönnt sie sich, denn der Genuss darf nicht fehlen. Am Abend bevorzugt sie einfache, warme Gerichte wie Kartoffeln mit Möhren und einer Bratwurst – begleitet von Ketchup light. Als besonderes Ritual schwört die 26-Jährige auf einen Esslöffel Apfelessig mit Wasser, den sie täglich zu sich nimmt. Dieser hilft ihr, den Stoffwechsel anzuregen und gleichzeitig den Appetit unter Kontrolle zu halten. Gelegentliche Schwächen beim Essen gesteht sie sich bewusst zu, wie sie ihren Fans ehrlich in einer Instagram-Story verriet. Schließlich möchte sie sich nicht allzu sehr einschränken.

Die Tochter aus der berühmten Wollny-Familie kämpfte lange mit Selbstzweifeln, die sie vor allem auf ihr Äußeres zurückführte. Mittlerweile hat sie gelernt, ihren Körper zu akzeptieren und sich selbst zu lieben. "Ich liebe meine Kurven! Ich mag das, dass ich an der Taille so schmal bin", betonte sie vor laufender Kamera. In ihrer Jugend war Sarah-Jane noch für ihre schüchterne Art bekannt, doch inzwischen zeigt sie sich in TV-Formaten und auf Social Media von ihrer selbstbewussten Seite.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im August 2022

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Mai 2017

