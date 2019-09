Die Zuschauer hätten ihn am liebsten an Gerda Lewis' (26) Seite gesehen! Das große Finale von Die Bachelorette steht vor der Tür und die Blumenverteilerin darf ihre letzte Rose überreichen. Doch bereits in der vergangenen Woche deutete sich an, dass ein Kandidat nicht mehr um das Herz der Influencerin kämpfen will: Tim Stammberger zog nach dem Dreamdate die Reißleine. Nun stehen nur noch Marco Schmidt und Keno Rüst als Liebesanwärter zur Verfügung. Doch welchen der drei Kandidaten haben die Fans vorne gesehen? Dieser Halbfinal-Boy hat das Publikum auf seiner Seite.

Mit 107.000 Followern bei Instagram ist Polizist Tim der absolute Zuschauer-Liebling. Dem Hottie folgen mit großem Abstand die meisten User auf seinem Social-Media-Account – Keno liegt mit 70.000 Abonnenten weit abgeschlagen hinter ihm. Marco als dritter Mann im Bunde hat mit rund 41.000 Followern zwar ebenfalls eine beachtliche Community hinter sich – kommt an die Zahlen der beiden anderen Halbfinalisten allerdings nicht heran. Mit seinem Rückzug aus dem Liebes-Kampf hat Tim also nicht nur die blonde Rosendame enttäuscht, sondern auch das Publikum.

Im Rennen um den absoluten Spitzenplatz der diesjährigen Kuppel-Show-Teilnehmer haben allerdings zwei andere Jungs die Nase vorne: Der selbst ernannte Content-Creator Sebastian Mansla hat mit 276.000 Abonnenten das meistgefragte Profil der Staffel – dicht gefolgt von Dauer-Flirter Alexander Hindersmann (228.000). Diese beiden könnten ihre Internet-Gemeinde sogar bald noch weiter ausbauen. Beide Bachelorette-Hotties stürzen sich in Kürze bei Bachelor in Paradise erneut ins Liebesabenteuer.

Instagram / tim_stammberger Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Instagram / keno_ruest Bachelorette-Finalist Keno Rüst

Instagram / sebastianmansla Bachelorette-Kandidat Sebastian Mansla

