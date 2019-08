Die vorletzte Episode von Die Bachelorette hatte es wirklich in sich! Die Zuschauer, die in den vergangenen Wochen Gerda Lewis' Suche nach der großen Liebe verfolgt hatten, wurden nämlich mit einem Mega-Cliffhanger zurückgelassen: Kandidat Tim Stammberger nahm die angebotene Rose, die ihn ins Finale gebracht hätte nicht gleich von der Beauty an – er habe seit ihrem Dreamdate nämlich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass er ihr Herz wirklich erobern kann! Doch hat Tim Gerda (26) anschließend wirklich einen Korb verpasst?

Achtung, Spoiler

Das große Bachelorette-Finale ist jetzt schon vor der TV-Ausstrahlung am Mittwoch auf dem Streamingdienst TVNOW zu sehen – und die Fans können endlich erfahren, ob Tim Gerdas Rose tatsächlich abgelehnt hat! Im Vieraugengespräch schüttete der Polizist der Influencerin schließlich sein Herz aus: "Ich dachte mir, dass wirklich der Punkt gekommen war, wo ich gedacht habe: 'Ich schaff's nicht!' Deshalb habe ich für mich entschieden, dass der Weg jetzt halt zu Ende ist", offenbarte der 25-Jährige seine Entscheidung, als erster Halbfinalist in der Showgeschichte freiwillig zu gehen. Zum Abschluss wollte er der früheren GNTM-Kandidatin noch ein Kompliment mit auf den Weg geben: "Ich find' dich absolut super und du hast einen mega-tollen Charakter und ich schätze dich wirklich sehr, deshalb wünsch ich mir für dich einfach nur das Beste."

Bis auf ein paar Tränchen nahm Gerda Tims Abfuhr ziemlich gefasst – und dankte ihm für seine ehrlichen Worte. "Das war wirklich sehr sehr schön, auch wenn das jetzt leider zu Ende geht", betonte die attraktive Blondine und wünschte ihm noch alles Gute. "Ich denke jetzt für den Moment war es die richtige Entscheidung", resümierte der Drittplatzierte anschließend ihr Gespräch. Er bereue diesen Schritt nicht im Geringsten: "Am Ende ist der Schmerz nur noch größer, als wenn man die Reise jetzt beendet", stellte er abschließend klar.

