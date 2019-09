Welcher Kuppelkandiat erhält heute Abend bei Die Bachelorette die letzte Rose? In den vergangenen Wochen begab sich Gerda Lewis (26) vor laufenden Kameras auf die Suche nach ihrem Traummann. Keno Rüst, Marco Schmidt und Tim Stammberger sind noch im Rennen um die begehrte Schnittblume. Doch für wen wird sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin wohl entscheiden? Clea-Lacy Juhn (28), die 2017 bei Der Bachelor gewonnen hatte, gab eine Prognose ab – und konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen Gerda wohl nicht verkneifen.

Auf die Bild-Frage, wer ihrer Meinung nach als Gerdas Auserwählter aus der Show gehen wird, antwortete die 28-Jährige: "Hoffen wir mal, dass am Ende überhaupt einer übrig bleibt. Gefühlt geht ja jede Woche jemand freiwillig." Tatsächlich handelt es sich bei der Influencerin um die Bachelorette, die die meisten Körbe gesammelt hat. Fabio Halbreiter, Mudi Sleiman, Alexander Hindersmann (31) und Florian Hausdorfer warfen freiwillig das Handtuch. Wenn heute Abend auch noch Tim in Eigeninitiative die Sendung verlässt, könnte es für Gerda alles andere als rosig aussehen.

Und wem würde Clea an Gerdas Stelle die letzte Rose schenken? "Mein persönlicher Favorit wäre ganz klar Tim. Er ist rein optisch eher mein Typ und kommt sehr sympathisch rüber", verriet sie – wohl wissend, dass es für Außenstehende schwierig zu beurteilen ist. Was man im TV sehe, sei nicht im Ansatz das, was man im wahren Leben zu bewältigen habe.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW Bachelorette Gerda mit ihren Halbfinalisten Tim, Keno und Marco

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im August 2019

Anzeige

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de