Tragische Nachrichten aus der Musik-Welt: Die Country-Sängerin Kylie Rae Harris ist mit gerade einmal 30 Jahre bei einem schlimmen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die aufstrebende Künstlerin machte sich in Texas einen Namen, sie tourte aktuell durch New Mexiko und war am Mittwoch noch auf dem Weg zu ihrem Auftritt beim Big Barn Music Festival. Doch dort kam die Blondine nie an.

"Mit gebrochenem Herzen teilen wir mit, dass Kylie Rae Harris in der letzten Nacht bei einem Autounfall ums Leben kam", teilte ihr Pressesprecher am Donnerstag dem Magazin Billboard mit. Wie weitere Zeitungen berichten, sollen noch zwei weitere Wagen in den Crash verwickelt gewesen sein, ein 16-jähriger Fahrer soll ebenfalls gestorben sein. In Gedenken an die Country-Liebhaberin widmete der Agent Kylie rührende Worte: "Alle, die Kylie kannten, wussten, wie sehr sie ihre Familie liebte und darüber hinaus auch die Musik." Ihre Fans sollen in dieser schweren Stunde viel Liebe verbreiten und die Lieder hören, die sie inspirieren.

Kylie hinterlässt neben zahlreichen trauernden Fans und Freunden auch eine sechsjährige Tochter. Ihre Kleine nahm die Beauty des Öfteren mit auf die Bühne, sie teilten die Leidenschaft für den Gesang, wie Kylie in putzigen Videos auf Instagram zeigte.

Instagram / kylierh Kylie Rae Harris im August 2019

Instagram / kylierh Kylie Rae Harris, Country-Sängerin

Instagram / kylierh Kylie Rae Harris und ihre Tochter



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de