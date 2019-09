Am Dienstag war es endlich so weit: Die erste Folge der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen flimmerte über die Fernsehbildschirme. Wieder stellten ambitionierte Gründer den Investoren rund um Judith Williams (46), Frank Thelen (43) und Co. ihre Produkte vor. Es wurde verhandelt, diskutiert – und ordentlich geschwitzt, denn: So kurz vor ihrem Pitch ging allen Gründern ordentlich die Düse, wie sie gegenüber Promiflash verrieten.

Stephan Niedecken, Anna Martin-Niedecken und Heiko Roth wagten sich mit ihrem Fitnessgerät Sphery in die Höhle der TV-Löwen und gaben im Promiflash-Interview zu, dass der Auftritt für sie ganz schön nervenaufreibend war: "Wir waren definitiv aufgeregt, da es noch mal eine ganz andere Situation ist, wenn man nicht nur vor Investoren, sondern eben auch vor Fernsehkameras steht." Außerdem hätten sie aufgrund von terminlichen Engpässen kaum Zeit gehabt, sich auf die Präsentation vorzubereiten. Wheelblades-Erfinder Patrick Mayer tüftelte bereits seit Wochen an seinem Pitch und betonte, dass er am Drehtag selbst sehr ruhig gewesen sei – doch bis dahin hatte er schon Nervenflattern. "Für mich als

Unternehmer geht es in der Sendung um sehr viel und da darf man ruhig aufgeregt sein", erklärte er.

Janet Carstensen wollte die Fernseh-Raubkatzen mit Jagua for You, einem speziellen Hautgel für temporäre Tattoos, überzeugen. Der Hamburgerin ging kurz vor ihrer Präsentation ziemlich die Pumpe. "Ich war wahnsinnig aufgeregt. Das kann man in Worten gar nicht beschreiben", verriet sie. Doch das gesamte Team habe ihr zur Seite gestanden und sie unterstützt.

