Schon bald hat das lange Warten ein Ende! Bereits über fünf spannende Staffeln hinweg konnten Gründer unterschiedlichster Firmen bei Die Höhle der Löwen versuchen, Investoren für ihre Projekte zu finden. Vor einigen Monaten wurde öffentlich, dass es auch im Jahr 2019 eine neue Ausgabe des Erfolgsformats geben wird. Immerhin sind die Löwen stets für ein gutes Geschäft zu haben. Und der Startschuss fällt weitaus eher als gedacht!

Wie Vox jetzt bekannt gab, geht die neue Staffel schon ab dem 3. September an den Start. An der Sendezeit verändert sich soweit nichts: Die elf Folgen werden immer dienstags ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Bei den Investoren wird es dahingegen schon Veränderungen geben. Nie gehörten mehr Löwen zum Format als in diesem Jahr.

Zwar wird die Riege des vergangenen Jahres, bestehend aus Judith Williams (46), Dagmar Wöhrl (65), Georg Kofler (62), Frank Thelen (43), Ralf Dümmel (52) und Carsten Maschmeyer (60), erneut auf den Show-Sesseln Platz nehmen. Hinzu kommt mit Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau aber auch ein neues Gesicht. Trotzdem werden weiterhin nur fünf Löwen pro Sendung dabei sein.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl, "Die Höhle der Löwen"-Investorin

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Man Upgrader-Erfinder Frank Hard in "Die Höhle der Löwen"

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/VOX Der neue Löwe Nils Glagau

