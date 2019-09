Mini-Comeback bei Alarm für Cobra 11: Tom Beck (41) kehrt zurück! Zwischen 2008 und 2013 schlüpfte der Mann von Chryssanthi Kavazi (30) in die Rolle von Ben Jäger. Nach fünf Staffeln als knallharter Kriminalhauptkommissar stieg der Schauspieler im Sommer vor sechs Jahren aus der Actionserie aus. Nun wird Tom zumindest in einer Folge wieder in dem beliebten Format auftreten! Wie war diese Rückkehr für den 41-Jährigen?

Am 12. September startet die neue Staffel von "Alarm für Cobra 11". In der Auftaktfolge trifft der Bartträger auf seinen alten Kollegen Semir Gerkhan (Erdogan Atalay, 52). Die Dreharbeiten für die Episode hätten sich für ihn angefühlt, als sei er heimgekommen. Obwohl einige Jahre vergangen sind, habe er nicht das Gefühl gehabt, je weg gewesen zu sein. "Hier hat sich nichts verändert, das Team vor und hinter der Kamera ist teilweise noch dasselbe", erklärt er im RTL-Interview. Außerdem betont er, dass er nicht lange habe überlegen müssen, als seine Agentur angefragt worden war, ob er wieder mitspielen wolle: "Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat."

Nicht nur Toms Erscheinen sorgt in der ersten Folge der kommenden Staffel für Trubel, sondern auch der Inhalt der Episode: "Alarm für Cobra 11"-Urgestein Semir quittiert kurz vor seinem 50. Geburtstag den Dienst bei der Autobahnpolizei. Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit Tom? Stimmt ab!

