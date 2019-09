Am Mittwoch lief das große Finale von Die Bachelorette 2019 – Rosenverteilerin Gerda Lewis (26) gab ihre letzte Schnittblume dem Projektingenieur Keno Rüst. Der Dürener setzte sich damit gegen 20 andere Kandidaten durch. Seitdem sind die beiden voll in love und haben auch ihre Beziehung schon offiziell bestätigt. Doch wie sieht es mit den übrigen Teilnehmern aus? Tatsächlich steht Gerda noch mit einigen ihrer Rosen-Boys in Verbindung.

Ein Follower fragte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram, mit welchen Ex-Anwärtern sie noch kommuniziere. Daraufhin erwiderte Gerda: "Ich habe noch zu ein paar Jungs freundschaftlichen Kontakt: David Taylor, Andreas Ongemach, Florian Hausdorfer, Marco Schmidt und Harald Kremer." Anscheinend hat Gerda vor der Kamera nicht nur ihren Traummann gefunden, sondern auch eine Handvoll neuer Kumpels.

Von einem Kandidaten war die Blondine laut eigenen Aussagen im Nachhinein sehr enttäuscht. Bartträger Oggy Batar – zu ihm hatte sie während der Show immer ein gutes Verhältnis gehabt, doch das änderte sich in der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig (55) schlagartig. Der Sporttherapeut stichelte offen gegen die Beziehung des Models zu Keno.

TVNOW Die Bachelorette-Boys Andreas, Daniel, Serkan, Alex und Keno

Anzeige

TVNOW Keno Rüst und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / oggy.baam Bachelorette-Kandidat Oggy Batar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de