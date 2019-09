Jana Heinisch teilt endlich ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wollte bisher einfach nicht mit der Sprache rausrücken, mit wem sie zusammen ist. Auch den Fragen ihrer Fans wich die Laufstegschönheit gekonnt aus. Nun lässt sie die Katze aus dem Sack und präsentiert ihren neuen Partner das erste Mal auf ihrem Social-Media-Kanal – er ist kein Unbekannter!

Am Freitagmorgen tauchte Janas Freund in ihrer Instagram-Story auf: Yul Oeltze ist ein preisgekrönter Kanufahrer aus Magdeburg, der sich in den sozialen Medien schon einer ordentlichen Reichweite erfreut. Dort ließ auch er die Liebes-Bombe platzen – und zwar mit einem knuffigen Couple-Pic und den Worten: "Mein Back-Up, meine Stütze, mein Lächeln." Wie lange die beiden schon zusammen sind, verrät die rothaarige Beauty nicht – allerdings gibt sie zu, dass sie schon "in den letzten Monaten" mit dem 25-Jährigen zum Training gegangen sei.

Yul hat als Profisportler bereits beachtliche Erfolge eingefahren. Zweimal wurde er Europameister und erreichte auch zweimal die Spitze der Weltmeisterschaften. Vor diesem Hintergrund hat sich der Muckimann ein neues Ziel gesetzt: Er will 2020 Gold bei den Olympischen Spielen holen!

