Was steckt hinter dieser Körperkunst? Hailey Bieber (22) ist bei den Tätowierern in ihrer Heimat Los Angeles keine Unbekannte. Schon 20 Kunstwerke schmückten den Körper des Models, als sich Hailey jetzt ihr neuestes Motiv stechen ließ. An ihrem Hals ließ sich die 22-Jährige das Wort “Lover” (Englisch für Liebhaber, Geliebter) stechen. Jetzt spekulieren ihre Fans, was es wohl mit dem Tattoo auf sich hat.

Die meisten Follower von Hailey sind sich einig darüber, worauf der zarte Schriftzug anspielt: Das neue Album von Taylor Swift (29). Das heißt nämlich genauso – “Lover” – und ist erst vor ein paar Tagen erschienen. Selbst die Schrift des Tattoos erinnert an das Album-Artwork der Sängerin. Andere Fans des Models glauben dagegen, dass es sich einfach nur um einen Zufall handelt. Schließlich ist Hailey weder mit TayTay befreundet noch ein großer Fan der Musikerin. Außerdem hatte sich die 22-Jährige erst vor Kurzem auf die Seite von Ehemann Justin Bieber (25) gestellt, als der von Taylor öffentlich angegriffen wurde. Viel eher könnte es eine Hommage an ihre große Liebe sein, wie auch einige Fans vermuten – denn erst vor Kurzem feierten Hailey und Justin ihren Jahrestag.

Übrigens durfte der bekannte Promi-Tätowierer Dr. Woo das Tattoo stechen, das er mit einem Foto bei Instagram mit seinen Followern teilte. Dazu schrieb er: “Liebe gewinnt immer.”

Instagram / _dr_woo_ Hailey Biebers Halstattoo

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Urlaub

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den 2019 iHeart Radio Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de