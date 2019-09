Ihr Ruf hat sehr gelitten: Herzogin Meghan (38) steht seit einigen Monaten immer wieder in der Kritik – insbesondere ihr angeblich schwieriges Verhältnis zu Prinz William (37) und Herzogin Kate hat ihrem einst so guten Image in letzter Zeit deutlich geschadet. Die Ehefrau von Prinz Harry (34) soll deshalb jetzt Konsequenzen gezogen und eine renommierte PR-Firma mit Krisenerfahrung engagiert haben, die ihr öffentliches Ansehen retten soll.

Wie die britische Daily Mail berichtet, werde das Unternehmen Sunshine Sachs künftig die PR-Berater des Buckingham-Palasts unterstützen.Die Firma ist bekannt dafür, Prominenten auch in schwierigen Situationen strategisch zur Seite zu stehen, um deren Ansehen zu retten. Allerdings gerieten die Spezialisten auch schon mehrmals in die Kritik, denn auch Harvey Weinstein (67) gehörte zu ihren Kunden, als der Filmproduzent sich 2015 wegen schwerer Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfe zu verantworten hatte. Außerdem soll Sunshine Sachs die Wikipedia-Einträge seiner Kunden zu deren Gunsten aufpoliert haben – ein Verstoß gegen die Richtlinien der Internet-Enzyklopädie.

Dem Königshaus soll Meghans Entscheidung, eine Hollywood-PR-Firma einzustellen, nicht gefallen – schließlich arbeitet mit Sara Latham, einer früheren PR-Beraterin von Hillary (71) und Bill Clinton (73), durchaus kompetentes Personal bei den Royals.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Baby Archie und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de