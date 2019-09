Justin Bieber (25) fährt auf Instagram die volle Romantik-Offensive. Der Popstar hat mit seiner Liebe für Ehefrau Hailey (22) ja nie wirklich hinter dem Berg gehalten. In der letzten Zeit aber jagt eine Schwärmerei die nächste – höchstens unterbrochen von Justins offener Beichte über seinen Kampf gegen Depressionen oder Posts mit Drew-Merchandising. Nun erreicht das Liebesgeflüster einen neuen Höhepunkt: Justin macht seiner Hailey auf Instagram die ultimative Liebeserklärung.

Der 25-Jährige postete ein Foto auf Instagram, das ihn und Hailey Hand in Hand zeigt. Dazu schrieb er an seine Frau: "Ich liebe dich jeden Tag mehr." Die Beziehung ist für den Sänger aber kein Selbstläufer. "Du forderst mich heraus, machst mich stärker", würdigte er das Supermodel und machte klar, wer in der Beziehung den Ton vorgibt: "Du bist grundsätzlich sehr viel cooler und toller als ich und ich habe damit kein Problem."

Der tiefgläubige Christ lässt keinen Zweifel daran, dass er den Bund fürs Leben wörtlich nimmt. "Besser mit 70 (Jahren), Baby", leitete er die Nachricht an Hailey ein. Den Spruch "Better at 70" hatte er sich vor zwei Jahren tätowieren lassen. "Ich will jeden Tag daran arbeiten, mit 70 ein besserer Mensch zu sein", erklärte Justin damals.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Urlaub

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, 2019

Getty Images Justin und Hailey Bieber

