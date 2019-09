Jetzt spricht Justin Bieber (25) offen über seinen Drogenmissbrauch in den vergangenen Jahren! Bereits im Teenie-Alter startete der Sänger seine erfolgreiche Karriere und entwickelte sich schon bald zu einem mega Popstar. Vor allem 2014 gab der einstige Kinderstar allerdings Grund zur Sorge: Damals häuften sich Gerüchte, dass er in Kontakt mit Rauschgift gekommen sei und sein Manager Scooter Braun (38) fürchtete sogar um Gesundheit und Leben des Musikers. Heute gibt Justin zu: Sein Ruhm habe letztlich zu seinem heftigen Absturz geführt.

"Mit 19 habe ich angefangen, harte Drogen zu nehmen und alle meine Beziehungen in den Sand zu setzen. Ich war nachtragend, respektlos gegenüber Frauen und wütend", erklärt der "Baby"-Interpret in einem offenen Brief, den er via Instagram veröffentlichte. Der tägliche Stress im Touralltag und das stetige Auf und Ab seiner Karriere seien emotional schwer zu verarbeiten gewesen und hätten ihn an seine Grenzen gebracht, resümiert der 25-Jährige. Heute bereue er viele seiner Entscheidungen und sei vor allem froh darüber, dass seine Freunde und Familie ihm wieder zurück in ein normales Leben geholfen hätten.

"Jetzt befinde ich mich gerade in der besten Phase meines Lebens – Eheleben!", freut er sich über die Wende und die Liebe seiner Frau Hailey (22). Durch die Heirat habe Justin gelernt, Verantwortung zu übernehmen und einen guten Ausgleich zwischen Erfolg, Ruhm und Privatleben gefunden.

Rachpoot/MEGA Justin Bieber, Musiker

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for NYFW: The Show Justin Bieber in New York, 2018

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de