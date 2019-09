Keine Zeit für ein normales Teenager-Leben? Kaia Gerber (18) modelt seit ihrem zehnten Lebensjahr. Die inzwischen 18-jährige Tochter von Top-Model Cindy Crawford (53) hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem gefragten Catwalk-Model entwickelt – doch ihr Privatleben scheint dabei etwas auf der Strecke geblieben zu sein. Wie sie jetzt in einem Interview erklärte, lebt sie gefühlt das Leben einer 70-jährigen Frau.

Zu ihrem 18. Geburtstag, den Kaia am 3. September begießen durfte, wurde das Model von der britischen Vogue interviewt. Dem Fashion-Magazin verriet die brünette Schönheit über ihr Liebesleben: “Wenn ich arbeite, habe ich nicht die Energie, um mit irgendjemandem zu flirten. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht… Aber ich habe die Hoffnung auf Liebe noch nicht für immer aufgegeben.” Und auch ihre Hobbys seien nicht gerade altersgerecht, wie sie selbst zugibt: “Bei mir zu Hause habe ich Backgammon, das ist alles, was ein Mädchen braucht.” Sie sei eben eine alte Seele, die gern den Lebensstil einer 70-Jährigen pflege.

Wie Kaia darüber hinaus offenbarte, sei es ihr schon immer schwergefallen, sich mit Gleichaltrigen zu umgeben – daher habe ihr das Modeln und somit auch die Arbeit mit Erwachsenen schon in jungen Jahren zugesagt. “Ich hatte viel Glück, schon früh mit so tollen Menschen arbeiten zu können und ich hoffe, dass all dies erst der Anfang ist”, so die Beauty weiter.

Getty Images Kaia Gerber im Mai 2019

Lia Toby/WENN.com Cindy Crawford und Kaia Gerber bei den The British Fashion Awards 2018

Splash News Kaia Gerber bei der Valentino Show der Paris Fashion Week

