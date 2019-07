Sie stiehlt mit ihrem Outfit allen die Show! Derzeit findet in Paris die Haute-Couture-Fashion Week statt – und zu diesem Anlass präsentieren wieder zahlreiche Models aus aller Welt die neuesten Kreationen der Modehäuser. So auch Kaia Gerber (17). Die brünette Beauty schwebte vergangenen Dienstag in einer ausgefallenen Robe des Labels Givenchy über den Laufsteg – und Kaia war in diesem extravaganten Design der absolute Hingucker.

Das Model überraschte mit einem voluminösen, mit Blättern bestückten, grün-weißen Kleid auf dem Catwalk und man kann mit Sicherheit sagen, dass der markante Look der Blickfang des Abends war. Der Entwurf stammt aus der Feder von Givenchy-Designerin und -Kreativdirektorin Clare Waight Keller (48) – sie entwarf bereits das Hochzeitskleid von Herzogin Meghan (37).

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 17-Jährige jetzt zwei Bilder der Show und bedankte sich bei der Designerin für die ausgefallene Robe: "Ich bin ewig dankbar für die Stunden an kreativer Arbeit, die in diesen magischen Moment mit eingeflossen sind. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mir erlaubt hast, deine Kreation zu tragen."

Getty Images Kaia Gerber im Mai 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber im Juli 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de