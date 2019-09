Alexis Skyy (25) ist offenbar vom Pech verfolgt! Erst Anfang des Jahres mussten das TV-Sternchen und sein Ex Fetty Wap (28) einen echten Schock verkraften: Ihre gemeinsame Tochter Alaiya musste sich einer Not-Operation am Hirn unterziehen – und das im zarten Alter von nur einem Jahr. Nun folgt schon die nächste Hiobsbotschaft: Alexis und eine Freundin wurden am vergangenen Wochenende Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Via Instagram-Story berichtete Sabrina Peterson von dem schlimmen Erlebnis: "Oh Gott, Alexis und ich sind gestern Abend [...] mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt worden. Ich weiß, die dachten wahrscheinlich, wir seien nur zwei Mädchen in einem schönen Auto." Offenbar wurde den Frauen ihr Fahrzeug gestohlen. Einziger Lichtblick des schrecklichen Vorfalls: Ihre beiden Kinder saßen – Gott sei Dank – nicht mit im Wagen.

Ob sie den schwarzen Maserati jemals wieder sehen werden, ist ungewiss. Allerdings scheint sich auch Alexis' aktueller Lover Rapper Trouble dafür einzusetzen, den Luxus-Schlitten zurückzubekommen. Er teilte im Netz einen Aufruf: "Wenn ihr den Maserati seht, dann sagt Bescheid. Ich zahle auch dafür." Alexis selbst meldete sich bisher nicht zu Wort.

Instagram / alexisskyy_ Alaiya Grace, Tochter von Fetty Wap und Alexis Skyy

Getty Images Alexis Skyy bei den BET Awards 2019

Instagram / alexisskyy_ Alexis Skyy und ihr Freund Trouble, September 2019

