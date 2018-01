Die stolze Mami teilte bereits wenige Tage nach der Geburt ihrer Tochter Alaiya ein putziges Bild auf Instagram . Darauf zeigte sie ihren Followern stolz die Windel ihres Sprosses. Die ist jedoch extrem Mini – nämlich gerade einmal drei Finger breit! Das tapfere Mädchen braucht diese Größe – schließlich soll sie nicht einmal 500 Gramm wiegen, wie TMZ berichtet! Um auch außerhalb des Bauches ihrer Mama noch groß und stark zu werden, soll Alaiya nun auch in einem Brutkasten liegen.

Nachdem Alexis' Fruchtblase am Dienstag geplatzt war, äußerte sie sich schon auf Social Media kämpferisch über ihren Nachwuchs. "Sie ist okay, es geht ihr gut. Sie wird zwar ein Frühchen sein, aber sie ist gesund, und das ist alles was für mich zählt!"