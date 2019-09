Diese Nachricht dürfte eine echte Schocknachricht für alle Berlin - Tag & Nacht-Fans sein! Saskia Beecks (31), die in der Soap mit einer Unterbrechung seit Beginn an die Alina Schmitts spielt, wird demnächst nicht mehr in der Serie zu sehen sein! Bereits heute lief die letzte Folge mit Saskia. In einem Interview verriet sie nun die Gründe für ihren endgültigen TV-Ausstieg: Sie hatte das Gefühl, durch BTN stehen geblieben zu sein!

Im Fernsehen lief es für Saskias Rolle alles andere als rund: Ihre Mitbewohnerin Peggy ist in einen Autounfall verwickelt worden. Peggys Wieder-Freund Joe machte Alina dafür verantwortlich – für sie brach daraufhin eine Welt zusammen und kehrte daraufhin der WG und der Stadt den Rücken. Den wahren Grund verriet sie gegenüber Kukksi: "Ich möchte etwas Neues machen. Zuletzt hatte ich auch das Gefühl, dass ich bei 'Berlin – Tag & Nacht' etwas stehen geblieben bin. Das ist zwar nicht schlecht, aber ich möchte mich weiterentwickeln."

Künftig wolle sie sich nicht mehr auf die Fernseh-Welt konzentrieren, sondern etwas von der Welt sehen: "Ich war drei Jahre am Stück wieder dort und brauche mal wieder etwas frische Luft. Ich möchte in eine andere Richtung gehen und viel reisen sowie Gebärdensprache lernen", zeigte sie sich entschlossen.

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Die BTN-Stars Liza Waschke, Katrin Hamann, Denise Duck, Saskia Beecks und Jenefer Riili

Anzeige

WENN.com "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Saskia Beecks

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Schauspielerin Saskia Beecks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de