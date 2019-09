Diese beiden sind nicht mehr zu entzweien! Fünf Jahre lang führten Gerard Butler (49) und Morgan Brown eine On-Off-Beziehung, bis sie im Februar 2019 den vorerst letzten Schlussstrich zogen. Dass sich der Schauspieler und das Model offenbar trotzdem noch nicht von einer gemeinsamen Zukunft verabschiedet haben, machten sie mit einer Red-Carpet-Reunion im August deutlich. Nun feierten sie total süß ihr Liebes-Comeback!

Wie Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, verbrachten Gerard und Morgan am Samstagabend eine romantische Date-Night miteinander. Das Paar wurde in einem Restaurant in Santa Monica beim Abendessen gesichtet. Beim Verlassen des Lokals konnten die zwei schließlich die Finger nicht voneinander lassen – während der 49-Jährige den Arm um seine Liebste gelegt hatte, wurde er fest von der 48-Jährigen umarmt. Die strahlenden Gesichter des Pärchens ließen keine Zweifel aufkommen: Die beiden scheinen erneut auf Wolke sieben zu schweben!

Bereits bei der Premiere von "Angel Has Fallen" in Los Angeles hatten der Filmstar und seine Begleiterin bewiesen, dass sie glücklicher denn je sind: Auf dem roten Teppich kam es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Zuvor waren Gerard und Morgan während einer Sushi-Verabredung bei einer engen Umarmung fotografiert worden.

Splash News Gerard Butler und Morgan Brown in Los Angeles

Splash News Gerard Butler, Schauspieler

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Gerard Butler und Morgan Brown

