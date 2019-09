Diese beiden sind gar nicht mehr voneinander loszukriegen! Spätestens seit ihrer Hochzeit am 3. August sind Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) scheinbar kaum noch zu entzweien: Erst die gemeinsamen Flitterwochen und schließlich ihr erster Red-Carpet-Auftritt als Ehepaar – Mr. und Mrs. Kaulitz gibt es ganz offensichtlich nur noch im Doppelpack! Dabei scheint das nicht nur auf ihr Privatleben, sondern auch beruflich zuzutreffen, denn: Selbst beim Germany's next Topmodel-Casting ist Tom Heidis ständiger Begleiter!

Am Sonntag posteten die frisch Verheirateten ein Video auf Instagram, in dem der Musiker das Supermodel fragte: "Warum fliegen wir denn nach Deutschland, mein Schatz?", woraufhin seine Gattin erklärte: "Weil ich am Montag den ganzen Tag in München im Olympiapark bin, um 'Germany's next Topmodel' 2020 zu finden." Ein Blick in Heidis Instagram-Story von Montagmorgen zeigt, dass der Tokio Hotel-Gitarrist bei der Modelsuche tatsächlich mit von der Partie ist!

Während die erfolgshungrigen Nachwuchsmodels in dem Clip draußen jubeln, macht es sich der Gitarrist im Wohnwagen bequem – und in einer Pause filmt die Blondine ihren Ehemann dort beim Musizieren. Ob sich Tom den Casting-Teilnehmerinnen kurz zeigen wird?

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in New York

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum beim GNTM-Casting in München

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz während der GNTM-Castings in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de