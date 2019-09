Sie zeigen erneut, dass Unterschiede zusammenpassen können. Seit Anfang August sind Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) auch auf dem Papier Mann und Frau. Eine Liebe, die von vielen anfangs kritisch beäugt wurde: Heidi, ein supererfolgreiches Model und vierfache Mutter – Tom, der junge, wilde Rockstar. Für viele eine Kombination, die nicht wirklich zu stimmen schien. Die Turteltauben haben aber schon oft bewiesen, wie gut sie miteinander harmonieren. Auch ein neuer Red-Carpet-Auftritt spiegelt diese Harmonie trotz gegensätzlicher Outfits wider!

Bei dem New Yorker Event Harper's Bazaar Celebrates "ICONS By Carine Rotifeld" zog das Paar alle Blicke auf sich: Während Heidi sich in eine elegante, knall-orange Robe geschmissen hatte, erschien Tom – wie so oft – im komplett schwarzen Look. Anstelle eines Sakkos hatte sich der Zwillingsbruder von Bill Kaulitz (30) für eine lässige Jacke im Bomber-Schnitt und eine zottelige Mähne, die er offen trug, entschieden.

Tom und Heidi sorgten in jüngster Vergangenheit aber nicht nur für rosige Schlagzeilen. Ein verspätetes Hochzeitsgeschenk des Gitarristen an die Germany's next Topmodel-Chefin stieß einigen Followern bitter auf: Der 30-Jährige hatte ein Stück der Berliner Mauer besorgt und ließ es mit einem Kran in ihren Garten verfrachten. Einer der Kritiker kommentierte daraufhin: "Ich finde es traurig. Weil du reich bist, erlaubst du es dir, ein Stück Geschichte zu entwenden und es in deinen Garten zu stellen."

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in New York

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der AmfAR Gala in Paris, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de