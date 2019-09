Anne Wünsche (28) brauchte Zeit für sich! Auf ihrem Social-Media-Kanal postet die Influencerin normalerweise fast täglich Beiträge, in denen sie ihren Followern Einblicke in ihr Leben gibt. Doch das gesamte vergangene Wochenende lang war es auf einmal still um die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin geworden. Erst am Dienstag meldete sich die zweifache Mutter wieder zurück – und erklärte, wieso sie so schweigsam gewesen war!

Grund für ihr kurzzeitiges Abtauchen im Netz wäre ihre seelische Verfassung gewesen, erklärte Anne in ihrer Instagram-Story. In den letzten Tagen wäre sie in ein Loch gefallen, aber mittlerweile ginge es ihr wieder besser. "Ich denke einfach, es war zu viel und zu große Angst vor der Zukunft. Ihr müsst das verstehen, 2019 hat sich alles so krass verändert und ich bin mit den Mädels so weit alleine", offenbarte die Schauspielerin. Auch wenn sie nach ihrem Liebes-Aus mit Henning Merten in Karim einen neuen Partner gefunden hätte, wäre es dennoch anders: "Er ist nicht der Vater der Kinder, das heißt, er wohnt auch nicht hier. Und du musst halt einfach alles alleine organisieren", schilderte die zweifache Mama.

Gleichzeitig wüsste Anne nicht einmal, ob sie in Karim ihren Mann fürs Leben gefunden hätte, wie sie kürzlich verraten hatte. "Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. So was entscheidet sich meist erst dann, wenn man ein richtiges Tief im Leben hat", hatte die Netz-Beauty zugegeben. Sie liebte ihn auf jeden Fall – alles andere würde die Zukunft zeigen.

