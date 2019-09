Ist sich Anne Wünsche (28) ihrer Beziehung zu ihrem neuen Freund noch sicher? Erst im vergangenen Mai machte es die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich: Nach dem Beziehungsaus mit Henning Merten ist sie wieder verliebt. Zuerst zeigte sie ihren Partner Karim nur selten auf Social Media, mittlerweile trauen sich die beiden immer öfter, zusammen vor der Kamera zu turteln. Scheint ganz so, als hätte die Zweifach-Mama endlich ihr Liebes-Happy-End gefunden – oder? Neulich wollte ein Fan das von Anne genauer wissen: Sie gab darauf eine eher ausweichende Antwort!

In einer digitalen Frage-Antwort-Runde auf Instagram wurde die 28-Jährige von einem Follower gefragt, ob Karim der Richtige sei. "Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. So was entscheidet sich meist erst dann, wenn man ein richtiges Tief im Leben hat", gab die Laiendarstellerin zu verstehen. Ein eindeutiges Ja klingt anders, Anne fügte deshalb noch an: "Bleibt er, wenn es auch schwierig wird? Ich weiß, dass ich ihn liebe und der Rest wird sich zeigen."

Zumindest scheint der Münchner Anne fast jeden Wunsch von den Lippen abzulesen: Erst Ende August hatte die YouTuberin Geburtstag und wollte anlässlich ihres Ehrentags unbedingt nach Paris – prompt fuhr Karim mit ihr in die Stadt der Liebe und bescherte ihr damit einen besonderen Trip: "Frisch verliebt und dann in der Stadt der Liebe. Das kann nur perfekt werden. Ich bin so unendlich glücklich", schwärmte die Influencerin darüber auf Instagram.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Juna, Anne Wünsche und Karim im August 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund, Juli 2019

