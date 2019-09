Der erste Nachwuchs ist unterwegs! Erst letzten Sommer hatten sich Paris Hiltons (38) Bruder Barron und seine Tessa das Jawort gegeben. Bei einer romantischen Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten hatten der Hotelerbe und die Blondine Ringe getauscht und ihre Liebe mit dem Eheversprechen besiegelt. Jetzt wurde bekannt, dass aus dem Paar bald eine kleine Familie werden wird. Im Netz verkündete Tessa: Sie und Barron werden zum ersten Mal Eltern.

"Wir bekommen ein Baby. Es fühlt sich wie ein perfekter Traum an!", schreibt die stolze, baldige Mutter auf Instagram zu einem süßen Pärchen-Pic von sich und ihrem Mann. Das Posting ist nicht nur eine Liebeserklärung an das Ungeborene, sondern auch an ihren Partner. "Ich weiß gar nicht, wie ich erklären soll, wie viel Liebe ich für diesen Mann verspüre", stellt sie in dem emotionalen Statement fest. Sie könne es kaum erwarten, ihr gemeinsames Wunder in den Armen zu halten.

Bis der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird, kann es allerdings noch eine Weile dauern. Erst am Sonntag waren die beiden Turteltauben laut Dailymail bei einem gemeinsamen Auftritt auf einem Fashion Event gesehen worden. Ein großer Babybauch war bei Tessa in ihrem schwarzen Dress dort noch nicht zu erkennen gewesen.

Getty Images Barron und Paris Hilton

