Jawort im Hause Hilton! Die Hotelerben scheinen derzeit im Hochzeitsfieber zu sein. Ex-Partygirl Paris Hilton (37) verlobte sich erst im Januar mit ihrem Schatz Chris Zylka (33) – für die Blondine ist es bereits der dritte Klunker. Doch schon zuvor hatte ihr Bruder Barron seiner Freundin Tessa Gräfin von Walderdorff einen Ring an den Finger gesteckt. Die beiden haben jetzt ernst gemacht und am Sonntag ganz romantisch geheiratet.

In einer kleinen Kirche auf der Insel St. Barts gaben Barron und Tessa sich ihr Eheversprechen im Kreise ihrer Lieben. Die Autorin trug ein glänzendes, weißes Kleid mit Spitzenärmeln und einen langen Schleier. Auch der Bräutigam trug einen strahlend-weißen Anzug zur Zeremonie. Schwester Paris postete bei Instagram ein paar süße Schnappschüsse des Paar mit dem Text "Mr. und Mrs. Hilton".

Schon seit mehreren Tagen befindet sich die Gesellschaft laut Daily Mail auf der kleinen Karibikinsel. Am Abend zuvor veranstalteten sie ein großes Probedinner. Zwei Wochen vor dem großen Tag machte Tessa ihrem Schatz ein süßes Kompliment auf Instagram: "Worte können nicht ausdrücken, wie es ist, sich in deinem Lächeln zu verlieren, fest in deinem Blick, liebkost durch deine Lippen."

Instagram / parishilton Barron Hilton mit seiner Frau Tessa

Anzeige

Instagram / barronhilton Barron Hilton und seine Tessa

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Paris und Barron Hilton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de