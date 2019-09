Judith Jerseys Leben hängt am seidenen Faden. Erst Ende Juni begeisterte die Schlagersängerin zusammen mit ihrem Mann Mel Jersey die Zuschauer von "Immer wieder sonntags". Nach dem gemeinsamen Auftritt in der ZDF-Show muss es zu einer extremen körperlichen und emotionalen Belastung gekommen sein, die bei Judith einen Stressinfarkt ausgelöst hat. Und er scheint so schlimm gewesen zu sein, dass sie nun im Koma liegt!

"Meine Frau kämpft um ihr Leben", bestätigte Mel den Gesundheitszustand gegenüber Bunte. Die 67-Jährige erlitt eine Art lebensbedrohlichen Herzinfarkt, der auch als Gebrochenes-Herz-Syndrom bekannt ist. Die Symptome dabei sind ähnlich und werden meist durch eine plötzliche mentale Spannung herbeigeführt. Was genau vorgefallen ist, bleibt bisher jedoch unter Verschluss. "Wir brauchen gerade unsere Kraft für uns und für das Leben von Judith", betonte der gebürtige Tscheche.

Die Eheleute sind alte Hasen im Business: Schon seit 1990 stehen sie unter dem Namen "Judith und Mel" als Duo auf der Bühne – und landen mit Songs wie "Ticket für Zwei" oder "Wie ein Knall" im Volksmusik-Universum echte Hits.

ActionPress/Gulotta,Francesco Judith und Mel auf dem Oktoberfest 2015

Anzeige

Getty Images Judith und Mel Jersey bei "Immer wieder sonntags" im Mai 2013

Anzeige

Getty Images Judith und Mel Jersey, Eheleute und Schlager-Duo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de