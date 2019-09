Abschied von ihrem Markenzeichen? Ariana Grande (26) hat schon lange ihren ganz eigenen Kleidungsstil gefunden: Die Sängerin ist weltweit bekannt für ihren Oversize-Hoodie-Look, den sie meist mit eleganten Overknee-Stiefeln kombiniert. Zurzeit tourt die "7 Rings"-Interpretin durch Europa und ist bei ihren Auftritten natürlich immer top gestylt. Außerhalb des Rampenlichts zeigt sich Ari jetzt aber mal von einer ganz anderen Seite – mit luftigen Sandalen anstatt schicken Stiefeln!

Auf zwei neuen Instagram-Posts stellt sich die 26-Jährige in einem Hotelspiegel in Amsterdam zur Schau und präsentiert ihr legeres Tagesoutfit. Während sie ihrem bekannten hohen Zopf mit den dicken Haarspangen treu bleibt, überrascht ein Blick auf ihre Beine: Auf den Fotos trägt sie neben ihrem übergroßen Sweatshirt weiße Tennissocken sowie Crocs-Sandalen, dazu eine schicke Louis-Vuitton-Tasche. "Wandern und wundern", kommentiert sie eines der Bilder, unter denen sich unzählige Kommentare zu ihrem Look sammeln.

Obwohl Crocs nicht gerade als beliebtes Schuhwerk gelten, zeigen sich die Fans der Musikerin entzückt von den Aufnahmen. Riverdale-Darstellerin Madelaine Petsch (25) ist sich sicher: "Jetzt geht jeder Crocs shoppen." Was haltet ihr von Arianas Style-Experiment? Stimmt in unserer Umfrage ab!

PapCulture / SplashNews.com Ariana Grande in New York City im August 2018

Getty Images Ariana Grande 2018 in Los Angeles

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Crocs und Tennissocken

