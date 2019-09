Dieser Hottie ging den Love Island-Beautys leider durch die Lappen! Seit Montag wird wieder heftig gebaggert und sich gepaart. Die Mädels auf der Liebesinsel haben aktuell die Wahl zwischen Amin, Danilo, Dennis, Erik, Mischa und Yasin. Eigentlich sollte noch ein Mann für Trubel in dem Kuppel-Format sorgen: Ex- Bachelorette-Kandidat Dennis Zrener wurde für die Dating-Show als Kandidat angefragt, doch er nahm das Angebot nicht an!

Vergangenes Jahr buhlte der Tourismuskaufmann bei "Die Bachelorette" um das Herz von Rosenlady Nadine Klein (33). Nach seiner Teilnahme war er für einige Monate mit Bundesligaspielerin Ricarda Schaber (22) zusammen – im Oktober 2018 trennte sich das Paar allerdings. Doch obwohl Dennis aktuell noch single ist, reizt es ihn nicht, bei "Love Island" mitzumachen. "Die haben mir schon eine Weile hinterhertelefoniert und wollten mich offensichtlich sehr gerne dabei haben. Ich habe dann aber abgesagt", erzählte er gegenüber Promiflash. "Das ist, glaube ich, nicht ganz so das Niveau, wie ich mir das Kennenlernen mit einer Frau vorstellen."

Aber warum trennten sich Dennis und Ricarda damals überhaupt? "Wenn ihr in einer Beziehung seid und am Partner hängt, kämpft füreinander, das ist das Wichtigste. Ich habe gemerkt, wenn man alleine kämpft, steht man meistens alleine da", deutete er im Netz lediglich an.

RTL II – Magdalena Possert "Love Island"-Cast 2019

MG RTL D Dennis Zrener, Bachelorette-Kandidat 2018

RTL II / Magdalena Possert Die Paarzeremonie bei "Love Island"

