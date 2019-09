Namens-Doppelgänger bei The Voice of Germany! Seit heute flimmert die neunte Staffel der Gesangsshow über die Fernsehbildschirme und gleich bei den ersten Blind-Auditions kam es zu einem verrückten Zufall. Der Jury um Sido (38), Alice Merton (25), Rea Garvey (46) und Mark Forster (35) stellte sich nämlich ein gewisser Lucas Rieger! Die Fans des Formats werden da sicher aufgehorcht haben: Lukas Rieger mit K im Vornamen nahm 2014 an dem Tochter-Format The Voice Kids teil!

Lucas und Lukas Rieger (20) – so viel namentliche Gemeinsamkeit kam bei den Zuschauern gut an. Als sich Lucas nach seiner Performance des Songs "Got My Mojo Working" von Muddy Waters vorstellte, konnte das Publikum kaum seinen Ohren trauen. Zwar könnte man die beiden Sänger auf dem Papier schnell verwechseln, stilistisch könnten sie allerdings nicht unterschiedlicher sein. Der 19-Jährige liebt den Look der 30er-Jahre und zeigte sich im TV im zeitgemäßen Anzug und mit gegelter Haartolle. Seine Leidenschaft für die Epoche begann bei dem Kamener mit dem Film "Blues Brothers": "Mit diesem Film habe ich mich das erste Mal als Musiker verstanden", stellte er im Interview mit ProSieben fest. Sido begeisterte er damit – er nahm ihn prompt in sein Team auf.

Der 20-jährige Teenie-Schwarm Lukas flog in "The Voice Kids" vor fünf Jahren zwar in den Battles aus der Sendung, hinterher schaffte er es allerdings trotzdem, musikalisch durchzustarten. Schon drei Studioalben veröffentlichte der Pop-Interpret und verzückt bislang eine 1,8 Millionen starke Instagram-Fangemeinde regelmäßig mit Fotos und Videos. Verehrerinnen haben bei ihm aber keine Chance: Zuletzt machte er seiner Freundin Faye Montana an ihrem Geburtstag eine süße Liebeserklärung.

Instagram / lucasrieger_blues/ Lucas Rieger, "The Voice of Germany"-Kandidat

Instagram / lucasrieger_blues Lucas Rieger, "The Voice of Germany"-Kandidat

Instagram / lukasrieger Lukas Rieger im August 2019

