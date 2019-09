Wenn das mal keine Albträume bringt! In der Verfilmung des Roman-Klassikers "Es" von Stephen King (71) feierte Bill Skarsgård (29) in der Rolle des Horror-Clowns Pennywise 2017 seinen großen Durchbruch in Hollywood. Seit Anfang September läuft der zweite Teil des Remakes weltweit in den Kinos. Das menschenfressende Monster ist eigentlich nicht für Kinderaugen gedacht. Doch Bill, der im Spätsommer 2018 selbst Vater einer Tochter wurde, scheint das nicht so eng zu sehen: Sein Baby schläft in einem Raum voller Pennywise-Spielzeuge!

In The Late Show with Stephen Colbert erzählt der 29-jährige Schauspieler: "Ich habe im Laufe der Jahre ein paar lustige Merchandising-Sachen bekommen, also ist ihr kleines Babyzimmer nur mit Pennywise-Teddybären gefüllt." Den Moderator scheint die Geschichte zu amüsieren – trotzdem empfiehlt der Host dem Hollywood-Star, seine Tochter diesen Film niemals sehen zu lassen!

Dass der tanzende und mordende Clown aber durchaus furchteinflößend ist, hat der Schauspieler sogar schon am eigenen Leib erfahren, wie er gegenüber People erklärte: Der "Es"-Darsteller hatte nach den Dreharbeiten zum ersten Teil mit Albträumen zu kämpfen. Nachdem die letzte Klappe gefallen war, ging er zurück nach Stockholm und habe dort bemerkt, was für einen Einfluss die Figur auf ihn gehabt habe. "In den folgenden zwei Wochen hatte ich diese wirklich beunruhigenden Albträume von Pennywise", erinnerte er sich. Es habe sich wie ein langsamer Exorzismus angefühlt, die Rolle komplett loszulassen.

Stephen King's "It" / Warner Bros. Pictures Bill Skarsgård als Pennywise in "Es"

Splash News Schauspieler Bill Skarsgard

Splash News Bill Skarsgård bei der "Allegiant"-Premiere in New York

