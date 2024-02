Drogenbesitz: Bill Skarsgård wird zu Geldstrafe verurteilt!

Das hat Konsequenzen! Bill Skarsgård (33) ist in Schweden eine große Berühmtheit. Der Schauspieler spielte zunächst in einigen schwedischen Produktionen mit, bevor er schließlich eine Rolle in der Serie "Hemlock Grove" ergatterte. Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er dann jedoch mit dem Horrorfilm "Es", indem er den Horrorclown Pennywise verkörperte. Nun kam er aber selbst mit dem Schrecken davon: Bill wurde wegen Drogenbesitzes verurteilt!

Wie TMZ berichtet, wurde der Filmstar im vergangenen Oktober für den Besitz von 2,43 Gramm Marihuana am Arlanda Flughafen verhaftet. Wie Quellen der Strafverfolgungsbehörde gegenüber dem Magazin ausgeplaudert haben sollen, muss der "Es"-Star allerdings nicht mit ernsthaften Konsequenzen rechnen: Bill soll heute zu einer Geldstrafe von 40.000 schwedischen Kronen – umgerechnet circa 3551,12 Euro – verurteilt worden sein. Mit einer Bewährungs- oder Gefängnisstrafe muss er hingegen wohl nicht rechnen.

Das kommt der schwedischen Berühmtheit sicherlich sehr gelegen. In diesem Jahr soll er nämlich direkt für den nächsten Filmknaller vor der Kamera stehen: Nach 18 Jahren wurde im Mai vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass der Film "Lord of War" einen zweiten Teil spendiert bekommt. Neben Nicolas Cage (60), Jared Leto (52) und Ethan Hawke (53) wird auch Bill eine tragende Rolle in dem Streifen übernehmen.

Getty Images Bill Skarsgård, 2020

Getty Images Bill Skarsgård, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage im Dezember 2023

