Hollywood pur: So war die "Nosferatu"-Weltpremiere in Berlin

In Berlin funkelten am Montagabend die Stars aus Hollywood im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Der Anlass? Der neue Horrorfilm "Nosferatu" feierte in der deutschen Hauptstadt seine Weltpremiere. Promiflash war dabei und hatte einige der Superstars am Mikrofon. So beispielsweise auch Aaron Taylor-Johnson (34), der sich freut, dass der Streifen endlich anläuft – sich aber auch etwas gruselt. "Ich freue mich so. Ich meine, es war eine beängstigende Erfahrung, aber auch eine großartige. Wenn ihr ins Kino gehen und ein paar Stunden abtauchen wollt, dann ist dies der perfekte Film dafür", berichtete er zufrieden. Was seine Co-Stars um Bill Skarsgård (34) so erzählten, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

